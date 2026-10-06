19 автомобилей повреждены на стоянке в Солнечногорском округе Подмосковья после атаки БПЛА

Фото: MAX/"Михальков.Солнечногорск"

После падения БПЛА на стоянке в Солнечногорском округе Подмосковья повреждены 19 автомобилей. Об этом сообщил глава городского округа Константин Михальков в MAX.

Инцидент произошел в населенном пункте Дурыкино. Пострадавших на объекте нет.

По словам Михалькова, пожарные прибыли в течение 10 минут и оперативно ликвидировали возгорание. Это позволило избежать серьезных потерь. Ущерб оценивают специальные службы.

Атака на столицу продолжается с вечера 5 октября. На протяжении ночи на Московский регион летели 650 БПЛА, большую часть которых уничтожили на дальних рубежах.

На данный момент известно, что в Подмосковье в результате атаки погибли два человека, еще девять пострадали. При этом трое из них госпитализированы в городском округе Домодедово.

После произошедшего в регионе открыли горячую линию для помощи пострадавшим. Получить необходимую информацию и поддержку можно по номеру +7 (916) 240-31-28.

Позднее СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным ведомства, украинские вооруженные формирования с применением БПЛА атаковали жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили в нескольких населенных пунктах Подмосковья.

