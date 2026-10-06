Рекордное за 17 лет число фирм может уйти в дефолт по облигациям в России

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В этом году дефолт по корпоративным облигациям могут объявить свыше 50 эмитентов, что станет максимальным показателем с 2009 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов рейтинговых агентств.

Причиной неплатежей стал затянувшийся период высоких процентных ставок. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов заявил, что с начала года просрочки выявлены у не менее 30 организаций, а к сентябрю наблюдалось свыше 500 дефолтных и технических дефолтных событий.

По объему просроченных платежей 2026 год тоже опережает прошлый: 41 миллиард рублей против 34 миллиардов рублей в 2025-м.

"До конца года количество эмитентов с первичными техническими или полноценными дефолтами может превысить 50, при этом около 20–30 фирм могут не исполнить обязательства", – указал Орехов.

Подобное мнение высказал и руководитель направления анализа рынка облигаций инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин. По его словам, в 2026-м количество эмитентов, объявивших дефолт, будет максимальным за 17 лет. Он указал, что более тяжелым для рынка становился лишь 2009 год, когда на фоне последствий мирового кризиса дефолты допускали свыше 100 компаний, а общий объем долга составлял примерно 200 миллиардов рублей.

Ранее Владимир Путин назвал ложью и провокацией утверждения о национализации в РФ активов европейских компаний. Президент отметил, что Запад заблокировал золотовалютные резервы ЦБ России и раздает доходы от использования этих резервов на продолжение боевых действий. По его словам, это недопустимо.

