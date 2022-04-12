Мосгосстройнадзор начал проводить проверку новой станции БКЛ "Сокольники"

Новая станция "Сокольники" Большой кольцевой почти готова. Мосгосстройнадзор уже проводит выездную проверку. Специалисты проследят за тем, как идет монтаж инженерных систем. Также они проверят и качество архитектурно-отделочных работ.

Завершить строительство всех станций оставшихся на БКЛ планируют до конца 2022 года. Всего на кольце расположится 31 станция – 22 из них уже открыты для пассажиров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.