Бастрыкин поручил расследовать повреждение железнодорожных путей в Белгородской области

14:27
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование обстоятельств повреждения железнодорожных путей под Белгородом. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу оперативно расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области и представить доклад по результатам", – говорится в сообщении.
В СК отметили, что в рамках уголовного расследования будут установлены все обстоятельства инцидента. В настоящее время следователи осуществляют осмотр места происшествия.
О повреждении железнодорожных путей в Шебекинском районе сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате происшествия никто не пострадал. Он добавил, что о причинах разрушения железнодорожных путей сообщит позже.
До 25 апреля в регионе действует повышенный уровень террористической опасности. Жителям рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили, а также обсудить с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
СК начал проверку после повреждения железнодорожных путей в Белгородской области
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