Железнодорожное полотно разрушено в районе Белгородской области

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В Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной, повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что о причинах разрушения железнодорожных путей сообщит позже.

До 25 апреля в регионе действует повышенный уровень террористической опасности. Жителям рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили, а также обсудить с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Такой же ранее ввели в Брянской области и двух районах Воронежской области. Жителей также призвали воздержаться от посещения мест массового пребывания людей и иметь при себе удостоверяющие личность документы.

