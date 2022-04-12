Задержан главный инженер газовой компании после взрыва в доме в Ступине

12:13
Фото: Москва 24
Главный инженер компании, обслуживающей газовое оборудование дома в Ступине, задержан. Об этом говорится на сайте СК по Московской области.
"В настоящее время мужчина доставлен к следователю для проведения с его участием следственных действий", – говорится в сообщении.
В ходе изучения изъятой документации следователи установили, что в рамках исполнения договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования главный инженер не оказал соответствующего технического обслуживания якобы из-за отсутствия жильцов в квартире на момент проверки. Мужчину доставили к следователю для проведения с его участием следственных действий.
Расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель шести человек, продолжается. Следователи и криминалисты провели осмотры, обыски и выемки в управляющих и обслуживающих организациях, допросили свыше 50 человек. С помощью беспилотников, фото- и видеосъемки, лазерного дальномера они провели осмотры крыши жилого дома и фасада.
Также криминалисты назначили ряд судебных экспертиз, в том числе шесть судебно-медицинских, взрывотехническую, техническую экспертизу газового оборудования. По результатам будет установлена причина скопления и хлопка газа.
Инцидент произошел в одном из домов в Центральном переулке города около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. В результате происшествия погибли шесть человек, включая троих детей. Еще 20 человек пострадали.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.
Среди причин трагедии рассматривают неисправность газового оборудования и утечку газа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшие в результате ЧП получат от 100 до 500 тысяч рублей. Сумма выплаты будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью.
Трое детей погибли при взрыве бытового газа в Ступине – СК
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