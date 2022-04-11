СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Ступине

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине.

Дело расследуется по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Количество пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства.

Следователи проводят обыски и выемки в управляющей и обслуживающей газовой компаниях. На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления Александр Стариков. Также туда отправились вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин и министр энергетики Александр Самарин.

Видео: пресс-служба МЧС по Московской области

Взрыв произошел в городском округе Ступино в доме 4 по Центральному переулку. Согласно последней информации, жертвами происшествия стали два человека. В МЧС уточнили, что еще семь жильцов пострадали.

В ведомстве рассказали, что в первую очередь пострадала квартира на четвертом этаже пятиэтажного шестиподъездного дома, впоследствии начался пожар. В результате взрыва обрушились внешние панели 4–5-го этажей, на 4-м этаже также разрушились внутренние перегородки двух квартир. В ряде помещений выбиты окна. К устранению последствий привлечены 119 человек и 28 единиц техники.

После взрыва в жилом доме в Ступине от газоснабжения отключили 120 квартир. На месте работают МЧС и аварийные службы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил организовать размещение жильцов, эвакуированных из дома в Ступине. Таковых 60 человек, в том числе 10 детей. Пункт временного размещения для жильцов поврежденного дома оборудовали во Дворце культуры.

Представители экстренных служб назвали предварительную причину взрыва газа в доме. По их данным, это утечка газа вследствие неисправности газового оборудования