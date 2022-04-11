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Москва 24

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Происшествия

13:18

Неисправность оборудования и утечка газа могли стать причинами взрыва в Ступине – СК

происшествия

Фото: Москва 24

Взрыв в жилом доме в подмосковном Ступине, предварительно, мог случиться из-за неисправности газового оборудования и утечки газа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

"Среди версий произошедшего рассматриваются неисправность газового оборудования и утечка газа. Однако точная причина будет установлена после получения выводов экспертов", – отметила Врадий.

Она уточнила, что эпицентр взрыва находился, предварительно, на четвертом этаже, однако точное место пока установлено не было. При этом один из погибших находился на третьем этаже, второй – в соседнем подъезде.

Также, по информации правоохранителей, с четвертого этажа был госпитализирован мужчина, но местонахождение его жены и двух дочерей неизвестно. В настоящее время под завалами в эпицентре взрыва никого нет.

Взрыв газа произошел в доме 4 на Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. По данным МЧС России, в результате ЧП погибли два человека. В числе погибших – ребенок 2012 года рождения. Пострадали семь человек. Из здания были эвакуированы 60 жильцов, в том числе 10 детей.

В настоящее время спасатели делают замеры поврежденного дома специальным инструментом, чтобы убедиться в том, что он не является аварийным. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в некоторые подъезды жители смогут попасть уже сегодня.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

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