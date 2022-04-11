Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ступине выросло до 7

Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Ступине

Количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ступине выросло до семи человек. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области.

"По предварительным данным, пострадали семь жильцов дома, двое скончались", – говорится в сообщении.

Уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ передали в первое управление по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК РФ. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты.

"Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. В ближайшее время будут назначены взрывотехническая, химическая, строительно-техническая, судебно-технологическая. Продолжается выемка документации из обслуживающей газовой компании", – говорится в сообщении.



Видео: СК РФ

Взрыв газа произошел в доме 4 на Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром происшествия стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания.

По данным МЧС России, в числе погибших – ребенок 2012 года рождения. Из здания были эвакуированы 60 жильцов, в том числе 10 детей. Для них организовали временный пункт размещения во Дворце культуры в Ступине.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

