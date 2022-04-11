Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ступине выросло до 7

10:18
Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Ступине
Количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ступине выросло до семи человек. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области.
"По предварительным данным, пострадали семь жильцов дома, двое скончались", – говорится в сообщении.
Уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ передали в первое управление по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК РФ. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты.
"Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. В ближайшее время будут назначены взрывотехническая, химическая, строительно-техническая, судебно-технологическая. Продолжается выемка документации из обслуживающей газовой компании", – говорится в сообщении.
По данным МЧС России, в числе погибших – ребенок 2012 года рождения. Из здания были эвакуированы 60 жильцов, в том числе 10 детей. Для них организовали временный пункт размещения во Дворце культуры в Ступине.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.
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