В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ступине

В результате взрыва в жилом доме в Ступине пострадали 4 человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а двое – в состоянии средней тяжести, рассказали в региональном Минздраве.

Также одного пострадавшего отпустили домой на амбулаторное лечение. При этом, по данным источника ТАСС, число пострадавших достигло шести.



"На месте происшествия работают бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф", – добавили в Минздраве.

Взрыв газа произошел в доме 4 на Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром происшествия стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания.



Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

По данным МЧС России, в результате взрыва погибли два человека. В числе погибших – ребенок 2012 года рождения.

Из здания были эвакуированы 60 жильцов, в том числе 10 детей. Для них организовали временный пункт размещения во Дворце культуры в Ступине.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

