Появились кадры первых минут после ЧП в жилом доме в Ступине

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Взрыв газа произошел в доме 4 на Центральном переулке в Ступине около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Происшествие случилось на четвертом этаже пятиэтажного дома.

На опубликованных в Сети кадрах виден поврежденный дом, а также осколки, разбросанные вдали от жилого здания в результате взрыва.

По данным МЧС России, на четвертом и пятом этажах произошло обрушение внешних панелей. Также на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже – перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже также выбиты окна.



Воробьев поручил организовать размещение эвакуированных из дома в Ступине жильцов

В результате происшествия погибли два человека и семь пострадали. По предварительным данным, людей под завалами не осталось.

Из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей. Пункт временного размещения для жильцов поврежденного дома оборудован во Дворце культуры в Ступине.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

