Воробьев рассказал о погибших при взрыве газа в жилом доме в Ступине

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В результате взрыва в жилом пятиэтажном доме в Ступине погибла 12-летняя девочка. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал на встрече с эвакуированными жителями.

Он добавил, что навестил в госпитале отца погибшей девочки и поговорил с ее мамой.

"Я здесь, чтобы сказать: мы с вами. Все ответы на вопросы будут предоставлены", – приводит слова Воробьева телеканал "360".



Воробьев заявил, что среди погибших при взрыве газа в Ступине есть ребенок

Он пояснил, что в настоящее время спасатели делают замеры специальным инструментом, чтобы убедиться в том, что дом не является аварийным. Губернатор Московской области сказал, что это займет какое-то время.

"Произошла у нас трагедия, к сожалению, не первая. Наша задача максимально уделить внимание, позаботиться о тех, кто живет в подъездах, которые пострадали", – отметил Воробьев.

По его словам, в некоторые подъезды можно будет попасть уже сегодня.



Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Ступине

Взрыв газа произошел в доме 4 на Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром происшествия стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания.

По данным МЧС России, при взрыве газа погибли два человека и семь пострадали. Из здания были эвакуированы 60 жильцов, в том числе 10 детей. Для них организовали временный пункт размещения во Дворце культуры в Ступине.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

