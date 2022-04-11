120 квартир отключили от газоснабжения после хлопка газа в жилом доме в Ступине

В подмосковном Ступине после хлопка газа в жилом доме от газоснабжения отключили 120 квартир. Из-за ЧП погибли два человека, еще пятеро пострадали. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Всего из пятиэтажки эвакуировали 60 человек, включая 10 детей. Специалисты МЧС организовали пункт временного размещения в местном дворце культуры.

По информации МЧС, взрыв произошел в городском округе Ступино в доме 4 по Центральному переулку. В первую очередь пострадала квартира на 4-м этаже пятиэтажного шестиподъездного дома, впоследствии начался пожар.

В результате взрыва обрушились внешние панели 4–5-го этажей, на 4-м этаже также разрушились внутренние перегородки двух квартир. В ряде помещений выбиты окна. К устранению последствий привлечены 119 человек и 28 единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.