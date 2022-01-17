Пожар произошел в общежитии на юго-востоке столицы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожар произошел в пятиэтажном здании общежития на юго-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

"Прокуратура ЮВАО проводит проверку в связи с пожаром на улице Карачаровской. Возгорание произошло около 09:00 в пятиэтажном здании общежития", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверки специалисты дадут оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Ранее пожар произошел в здании с торговыми павильонами по адресу Сущевский Вал, дом 46, в Москве. Загорелась крыша одноэтажной части здания и кафе, расположенного на верхнем этаже двухэтажной части. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.