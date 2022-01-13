Здание с торговыми павильонами загорелось на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале
столичной Госавтоинспекции.
Уточняется, что возгорание началось по адресу Сущевский Вал, дом 46.
По данным Дептранса, движение по дублеру ТТК ограничено. В настоящее время его удалось восстановить на участке от улицы Образцова до Октябрьской по левой полосе.
"Будьте внимательны, выбирайте пути объезда", – добавили в Госавтоинспекции.
Ранее пожар произошел
на двух этажах жилого дома на западе столицы. ЧП произошло в квартире на 6-м этаже жилого дома по улице Коштоянца. Через некоторое время пламя перекинулось на балкон 7-го этажа.