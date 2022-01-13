Видео: Москва 24

Здание с торговыми павильонами загорелось на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что возгорание началось по адресу Сущевский Вал, дом 46.

По данным Дептранса, движение по дублеру ТТК ограничено. В настоящее время его удалось восстановить на участке от улицы Образцова до Октябрьской по левой полосе.

"Будьте внимательны, выбирайте пути объезда", – добавили в Госавтоинспекции.

Видео: Москва 24