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Москва 24

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Происшествия

07:00

Один человек пострадал при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

происшествия пожар видео Иван Лозовой Кристина Курума

При пожаре на юго-западе Москвы пострадал человек. На Веневской улице загорелась квартира в жилой многоэтажке. На кадрах, которые сняли из соседнего дома, видно, как из окна на одном из верхних этажей вырывается сильное пламя. Прибывшие пожарные успели вынести из квартиры одного из жильцов. Его состояние было критическим. Бригаде скорой помощи пришлось проводить реанимацию. Сам пожар потушили, его площадь составила 5 квадратных метров.

Другой серьезный пожар случился в подмосковном Ступине. На улице Куйбышева загорелась квартира на 14-м этаже. Очевидцы сообщают о двух пострадавших, которых спасатели успели вынести из огня. Собаку, которая жила в этой квартире, спасти не успели. Животное задохнулось в дыму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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