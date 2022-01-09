СК возбудил дело по факту гибели семьи из 5 человек при пожаре под Костромой

Фото: ГУ МЧС России по Костромской области

По факту пожара в частном доме в городе Шарья Костромской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, в результате пожара погибли пять человек, в том числе двое детей в возрасте 5 и 9 лет. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Причина пожара устанавливается, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Возгорание произошло в ночь на воскресенье, 9 января. Пожар был локализован спустя 27 минут после поступления сообщения спасателям.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в пансионате в Кемеровской области. Погибли 4 человека. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Установлен владелец пансионата, с ним работают следователи.