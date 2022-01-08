Названа возможная причина пожара в пансионате в Кузбассе

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Причиной пожара в пансионате для пожилых людей "Золотой век" в Кузбассе могло стать короткое замыкание. Об этом со ссылкой на единую дежурно-диспетчерской службу Кемеровского муниципального района сообщает ТАСС.
"Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание. <...>. Всего в пансионате находились 48 человек, четверо из них погибли", – говорится в сообщении.
Пожар на площади 10 квадратных метров произошел в ночь на субботу, 8 января. Уточняется, что сейчас возгорание ликвидировано, все эвакуированные вернулись в здание. По данным источника агентства, пожар начался с бойлерной.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном пансионате в Москве погибли 11 человек. По факту произошедшего возбудили уголовные дела: о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
До этого пожар произошел в пансионате для ветеранов войны в деревне Картмазово. Возгорание началось на цокольном этаже в сауне. Спасатели эвакуировали из здания более 30 человек. В результате двое пожилых людей задохнулись в дыму, еще двое серьезно пострадали.
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