Директора сгоревшего пансионата в Башкирии приговорили к 3 годам колонии

15:18
Фото: СК РФ
Директор пансионата для пожилых в Башкирии, в котором в прошлом году в результате пожара погибли 11 человек, приговорена к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Абзелиловский районный суд.
"Ее признали виновной в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сказали в суде.
Кроме того, в отношении женщины на два года введен запрет на осуществление деятельности по оказанию гражданам социальных услуг.
15 декабря 2020 года в доме престарелых, расположенном в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкортостана, произошел пожар, во время которого погибли 11 постояльцев.
В ходе следственных мероприятий выяснилось, что в здании отсутствовал эвакуационный выход и противопожарная система, не соблюдались правила пользования электрическими отопительными приборами.
Спустя несколько дней после инцидента руководитель пансионата признала свою вину.
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