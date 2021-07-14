Директора сгоревшего пансионата в Башкирии приговорили к 3 годам колонии

Фото: СК РФ

Директор пансионата для пожилых в Башкирии, в котором в прошлом году в результате пожара погибли 11 человек, приговорена к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Абзелиловский районный суд.

"Ее признали виновной в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сказали в суде.

Кроме того, в отношении женщины на два года введен запрет на осуществление деятельности по оказанию гражданам социальных услуг.

15 декабря 2020 года в доме престарелых, расположенном в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкортостана, произошел пожар, во время которого погибли 11 постояльцев.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что в здании отсутствовал эвакуационный выход и противопожарная система, не соблюдались правила пользования электрическими отопительными приборами.

Спустя несколько дней после инцидента руководитель пансионата признала свою вину.

