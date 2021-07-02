Москвичке дали срок за попытку украсть миллионы у родственника Сталина

15:32
Фото: телеграм-канал "Mash"
Москвичка, которая пыталась украсить у ветерана Великой Отечественной войны 3,4 миллиона рублей, получила 3,5 года колонии, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летней Анастасии Белянкиной. Она осуждена за совершение преступления "покушение на мошенничество в особо крупном размере". Суд приговорил Белянкину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сказано в сообщении.
Уточняется, что потерпевшим является 92-летний родственник Иосифа Сталина по фамилии Аллилуев.
Инцидент произошел в марте 2021 года. Женщина совместно с сообщниками, уголовное дело которых ведется отдельным производством, звонили ветерану, заранее зная, что он обладает крупной суммой денег, и представлялась правоохранителями. Злоумышленники предлагали провести экспертизу имеющихся у жертвы 3,4 миллионов рублей. В результате пенсионер снял деньги со счета.
30 марта обвиняемая пришла к ветерану и потребовала у него деньги. Однако мужчина вовремя обратился к правоохранителям. Похищение средств не состоялось.
Ранее лидер общественного движения Тимофей Баженов заявил, что государству необходимо на законодательном уровне отнести кибермошенничество в отношении людей старшего поколения к тяжким преступлениям. Такое мнение он выразил после того, как Владимир Путин во время прямой линии назвал телефонных мошенников подонками.
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