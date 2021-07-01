Баженов: президент на прямой линии поручил усилить борьбу с телефонными и кибермошенниками

15:17
Фото: Максим Манюров
Лидер общественного движения Тимофей Баженов заявил, что государству необходимо на законодательном уровне отнести кибермошенничество в отношении людей старшего поколения к тяжким преступлениям. Такое мнение он выразил после того, как Владимир Путин во время прямой линии назвал телефонных мошенников подонками.
"Я ждал, что президент во время прямой линии уделит внимание этой серьезнейшей теме. Полностью согласен с его словами, что только подонки могут обкрадывать наших пенсионеров и ветеранов. Поддерживаю и считаю, что такие меры давно назрели, буквально на днях обсуждали эти вопросы на экспертной площадке в штабе общественной поддержки "Единой России", где я провел круглый стол. Основной вывод – киберпреступность становится угрозой обществу и государству", – отметил Баженов.
Он добавил, что решить проблемы кибермошенничества позволит оперативная передача данных от банков и мобильных операторов следственным органам. По его словам, информация о подозрительных операциях должна передаваться ответственным органам не позднее суток.
Ранее Баженов сообщал, что россияне смогут избежать обмана злоумышленников, если будут знать новые схемы интернет-мошенничества. Он уточнял, что данную проблему можно решить соответствующими мерами на законодательном уровне.
Путин назвал подонками телефонных мошенников
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