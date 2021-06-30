Баженов: избежать интернет-обмана россиянам поможет знание новых схем кибермошенничества

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Россияне смогут избежать обмана злоумышленников, если будут знать новые схемы интернет-мошенничества. Об этом заявил лидер общественного движения Тимофей Баженов.

"Мошенники в переписке бывают столь убедительны, что им верят даже взрослые, опытные люди. Что говорить о людях старшего поколения, детях, инвалидах? Жертвами аферистов часто становятся именно они – самые доверчивые и социально-незащищенные слои населения", – отметил Баженов.

Он уточнил, что люди, зная о возможных способах мошенничества, все равно попадаются на эту удочку. Баженов считает, что данную проблему можно решить соответствующими мерами на законодательном уровне.

По его словам, в настоящее время злоумышленники обманывают россиян на сайтах бесплатных объявлений. Там мошенники размещают информацию о продаже, а когда человек проявляет интерес к товару, они начинают узнавать личные данные.

Тимофей Баженов считает, что ответственность за кибермошенничество необходимо ужесточить на законодательном уровне. Он призывает признать данные преступления в отношении социально-незащищенных граждан тяжкими.

Ранее в интернете начали появляться схемы для обхода требований столичных властей по доступу в рестораны и кафе по QR-кодам. Мошенники предлагают использовать генераторы кодов и привязывать их к сайтам, имитирующим госуслуги. Далее предлагается ввести свои персональные данные, в том числе паспортные. Уточняется, что при проверке такого кода сотрудник ресторана может не заметить подмены домена.

