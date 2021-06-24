В МВД рассказали, на какие уловки телефонных мошенников россияне попадаются чаще всего

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В МВД России назвали шесть основных видов телефонного мошенничества, на которые чаще всего попадаются россияне.

Это выигрыш в лотерею, просьба о помощи, номер-грабитель, вирусы, схемы перевода денег на счет, ложная информация о попавших в беду родственниках, сообщает ТАСС.

"В настоящее время жертвой злоумышленников может стать любой человек, но чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые и доверчивые люди", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на первом месте по популярности стоит обман с сообщением о попавшем в беду родственнике. В МВД посоветовали в таких случаях прерывать разговор и лично позвонить человеку, который якобы попал в беду.

Также в полиции отмечают, что не стоит перезванивать по незнакомым номерам, особенно, когда на телефон приходит СМС с такой просьбой, также не следует переходить по сомнительным ссылкам из сообщений и реагировать на звонки с информацией о выигрыше в лотерею.

"На мобильный телефон звонит якобы ведущий популярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем в лотерее, организованной радиостанцией и оператором мобильной связи. Перезвонившему абоненту отвечает сотрудник "призового отдела" и объясняет, что для получения приза, например, в размере 20 тыс. рублей, необходимо предоставить реквизиты карты и заплатить налог на доходы физических лиц" – пояснили в ведомстве.

Ранее эксперт предупредил, что телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Они стали убеждать жертв снимать деньги со счетов и выбрасывать их в окно. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают жертве, что она якобы участвует в спецоперации, в ходе которой спасают ее деньги.