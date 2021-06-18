Телефонные мошенники стали убеждать своих жертв выбрасывать деньги в окно

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Они стали убеждать жертв снимать деньги со счетов и выбрасывать их в окно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу "Почта Банка" Дмитрия Руденко.

По словам банкира, злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают жертве, что она якобы участвует в спецоперации, в ходе которой спасают ее деньги. В итоге человека уговаривают пойти в банк и снять крупную сумму. Когда в банке интересуются, не вынуждают ли клиента передать средства третьим лицам, он отвечает отрицательно, поскольку лжеправоохранитель заранее его об этом предупредил. После проделанных действий человека просят выбросить деньги в окно.

"Я уже не один раз это слышал – запечатывает их в пакет, ему в это время звонят и говорят: там под окном стоит преступник, вы бросаете пакет, и мы его ловим. Я знаю одного человека, который дважды это проделывал", – рассказал Руденко.

В таких ситуациях средства не спасет ничего, кроме просвещения людей, считает он, поскольку с таким же успехом человек достанет свои сбережения из-под матраса и отдаст их злоумышленникам.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать новую схему обмана с угрозой убийства. Одному из жителей Москвы позвонил человек, представившийся участковым, и сообщил, что в районе орудует ОПГ и вымогает деньги, угрожая расправами.

Через некоторое время москвичу снова позвонили и потребовали перевести деньги, заявив, что следят за ним уже два месяца. После этого потерпевший звонил лжеучастковому, который советовал все-таки перечислить деньги, чтобы определить местонахождение преступника и поймать его с поличным. Таким образом, испугавшись, москвич отдал вымогателям 50 тысяч рублей.

