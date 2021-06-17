Граждан РФ предупредили об обмане с "бесплатными" медобследованиями

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Предложения пройти "бесплатное" медобследование зачастую поступают от неблагонадежных медцентров и клиник-однодневок. Об этом агентству "Прайм" рассказал управляющий директор медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Александр Ориновский.

По его словам, мошенники обычно при звонке потенциальному клиенту не уточняют подробности, а названия медучреждений и их акций схожи с названиями государственных программ и сервисов, однако таковыми не являются.

"Как правило, такие клиники начинают предлагать, навязывать или даже включать без согласования с пациентом дополнительные услуги, за которые потребуют оплаты под предлогом того, что без них пройденная процедура будет менее эффективной", – уточнил Ориновский.

По его словам, такие заведения могут даже поставить ложный диагноз, чтобы назначить дорогостоящее лечение.

При этом он подчеркнул, что не стоит путать обман со стороны клиник-однодневок с маркетинговыми акциями крупных медцентров. Для этого можно записать название медучреждения, а затем узнать, есть ли его специалисты на крупных сайтах с отзывами, и почитать мнения бывших пациентов о работе клиники, отметил специалист.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19. В ведомстве напомнили, что любые лекарства назначает врач.

Кроме того, там предостерегли от покупки "чудо-средств", например очистителей воздуха, которые якобы препятствуют заражению коронавирусной инфекцией.

