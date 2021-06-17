Граждан РФ предупредили об обмане с "бесплатными" медобследованиями

Фото: Depositphotos/imagepointfr
Предложения пройти "бесплатное" медобследование зачастую поступают от неблагонадежных медцентров и клиник-однодневок. Об этом агентству "Прайм" рассказал управляющий директор медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Александр Ориновский.
По его словам, мошенники обычно при звонке потенциальному клиенту не уточняют подробности, а названия медучреждений и их акций схожи с названиями государственных программ и сервисов, однако таковыми не являются.
"Как правило, такие клиники начинают предлагать, навязывать или даже включать без согласования с пациентом дополнительные услуги, за которые потребуют оплаты под предлогом того, что без них пройденная процедура будет менее эффективной", – уточнил Ориновский.
По его словам, такие заведения могут даже поставить ложный диагноз, чтобы назначить дорогостоящее лечение.
При этом он подчеркнул, что не стоит путать обман со стороны клиник-однодневок с маркетинговыми акциями крупных медцентров. Для этого можно записать название медучреждения, а затем узнать, есть ли его специалисты на крупных сайтах с отзывами, и почитать мнения бывших пациентов о работе клиники, отметил специалист.
Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19. В ведомстве напомнили, что любые лекарства назначает врач.
Кроме того, там предостерегли от покупки "чудо-средств", например очистителей воздуха, которые якобы препятствуют заражению коронавирусной инфекцией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: