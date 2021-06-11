Телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана с угрозой убийства

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У телефонных мошенников в России появилась новая схема вымогательства денег с угрозами убийств и привлечением мнимых участковых. Об этом сообщает РИА Новости.
Одному из жителей Москвы поступил звонок от человека, который представился участковым и сообщил, что в районе орудует ОПГ и вымогает деньги, угрожая расправами. После этого злоумышленник начал пугать тем, что уже были летальные случаи и оставлял свой номер телефона.
Через некоторое время москвичу снова позвонили и потребовали перевести деньги, заявив, что следят за ним уже два месяца. В случае отказа мужчине и его родственникам угрожали расправой. После этого потерпевший звонил "участковому", который советовал все-таки перечислить деньги, чтобы определить местонахождение преступника и поймать его с поличным. Таким образом, испугавшись, москвич отдал вымогателям 50 тысяч рублей.
Ранее россиян предупредили еще об одной новой уловке мошенников. Злоумышленники стали совершать звонки с помощью роботов, чтобы убедить потенциальных жертв в том, что операции по их банковским картам приостановлены.
Стало известно, сколько мошенники крадут со счетов россиян за месяц
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