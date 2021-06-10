Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников

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В России мошенники придумали новую уловку, чтобы клиенты банков по телефону подтвердили перевод. Звонки злоумышленники совершают с помощью роботов, которые убеждают потенциальных жертв, что в настоящее время операции по карте приостановлены. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, за три недели было выявлено несколько десятков сигналов о звонках роботов от имени банков. Мошенники просят подтвердить голосовому представителю финансовой организации осуществление переводов, подачу кредитных заявок или перевыпуск карт.

По словам эксперта, если отрицательно ответить на звонок лже-робота, то мошенники могут подключить к разговору подставного оператора для уточнения подробностей. Когда клиент начинает рассказывать, что он не проводил операции по счету, то ему начинают угрожать тем, что он вводит банк в заблуждение.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о том, что россияне стали реже попадаться на уловки телефонных мошенников, в связи с чем злоумышленникам пришлось разрабатывать более "терпеливые" схемы длительностью в две-три недели.