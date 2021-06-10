Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com
В России мошенники придумали новую уловку, чтобы клиенты банков по телефону подтвердили перевод. Звонки злоумышленники совершают с помощью роботов, которые убеждают потенциальных жертв, что в настоящее время операции по карте приостановлены. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, за три недели было выявлено несколько десятков сигналов о звонках роботов от имени банков. Мошенники просят подтвердить голосовому представителю финансовой организации осуществление переводов, подачу кредитных заявок или перевыпуск карт.
По словам эксперта, если отрицательно ответить на звонок лже-робота, то мошенники могут подключить к разговору подставного оператора для уточнения подробностей. Когда клиент начинает рассказывать, что он не проводил операции по счету, то ему начинают угрожать тем, что он вводит банк в заблуждение.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о том, что россияне стали реже попадаться на уловки телефонных мошенников, в связи с чем злоумышленникам пришлось разрабатывать более "терпеливые" схемы длительностью в две-три недели.
Стало известно, сколько мошенники крадут со счетов россиян за месяц
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: