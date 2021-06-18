Россиянам рассказали о схемах мошенничества с электросамокатами

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Сети появился новый способ мошенничества с использованием якобы украденных аккаунтов пользователей арендных электросамокатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Bi.Zone, специализирующуюся на стратегическом управлении цифровыми рисками.

Уточняется, что в мае эксперты заметили объявления о продаже взломанных аккаунтов, а в июне появились инструкции о том, как "бесплатно и легально" кататься на самокате весь день за 250 рублей. Кроме того, мошенники предлагают схемы угона электросамокатов с последующим отключением на них скоростного лимита, а также методы регистрации с помощью клонеров приложений и чужих сим-карт.

Злоумышленники просят за подобные "лайфхаки" от одной до трех тысяч рублей, прикладывая при этом к объявлениям о продаже скриншоты об их успешном использовании, которые вызывают сомнения у экспертов.

"Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва – вы, а не сервис. Вместо обещанной "бесплатной схемы" ее продавец исчезнет с вашими деньгами", – сказал директор компании Рустэм Хайретдинов.

Он также напомнил, что, используя подобные схемы, пользователи становятся их соучастниками, что может повлечь уголовную ответственность.

Ранее в столичном Дептрансе автомобилистов предупредили о мошенниках, которые предлагают помощь в возврате эвакуированной машины за деньги. К владельцам автомобилей подходят незнакомцы и предлагают "помочь" вернуть машину. Однако все, что они делают, это подвозят водителя до спецстоянки, причем за более высокую цену, чем стоимость такси до данного места.

