Россиянам рассказали о схемах мошенничества с электросамокатами

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Сети появился новый способ мошенничества с использованием якобы украденных аккаунтов пользователей арендных электросамокатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Bi.Zone, специализирующуюся на стратегическом управлении цифровыми рисками.
Уточняется, что в мае эксперты заметили объявления о продаже взломанных аккаунтов, а в июне появились инструкции о том, как "бесплатно и легально" кататься на самокате весь день за 250 рублей. Кроме того, мошенники предлагают схемы угона электросамокатов с последующим отключением на них скоростного лимита, а также методы регистрации с помощью клонеров приложений и чужих сим-карт.
Злоумышленники просят за подобные "лайфхаки" от одной до трех тысяч рублей, прикладывая при этом к объявлениям о продаже скриншоты об их успешном использовании, которые вызывают сомнения у экспертов.
"Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва – вы, а не сервис. Вместо обещанной "бесплатной схемы" ее продавец исчезнет с вашими деньгами", – сказал директор компании Рустэм Хайретдинов.
Он также напомнил, что, используя подобные схемы, пользователи становятся их соучастниками, что может повлечь уголовную ответственность.
Ранее в столичном Дептрансе автомобилистов предупредили о мошенниках, которые предлагают помощь в возврате эвакуированной машины за деньги. К владельцам автомобилей подходят незнакомцы и предлагают "помочь" вернуть машину. Однако все, что они делают, это подвозят водителя до спецстоянки, причем за более высокую цену, чем стоимость такси до данного места.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: