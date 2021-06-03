Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества

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Автоэксперт Максим Кадаков рассказал о новой схеме мошенничества. По его словам, теперь злоумышленники угрожают невнимательным водителям лишением прав якобы за оставление места ДТП. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Как отметил специалист, новую схему развода применяют в заставленных дворах жилых домов, особенно новостроек, где автомобилистам очень тяжело разминуться.
"Есть один какой-нибудь узкий проезд, где люди не могут разойтись, и одно место, где разворачиваются вообще все, потому что больше негде. Вот какие-нибудь ребятки ставят камеру в некоем прикрытом автомобиле и снимают, как человек в этом месте разворачивается", – объяснил Кадаков.
Он также добавил, что мошенники вычисляют, где находится машина жертвы, чтобы повредить ее бампер. Потом злоумышленники берут "подставной" автомобиль с камерой и выдают записи с нее за записи с камер видеонаблюдения.
В итоге, по словам специалиста, вечером человек возвращается, к нему подходят мошенники и говорят, что водитель задел их машину, а также показывают записи с камер.
Затем аферисты продолжают давить на жертву, используя в том числе психологическое давление. Они убеждают водителя, что им не нужны никакие деньги, только лишь правосудие, подчеркнул эксперт. Таким образом, человек может отдать 20, 30 или 50 тысяч рублей.
Ранее столичных автомобилистов предупредили о мошенниках, которые предлагают помощь в возврате эвакуированной машины за деньги.
Уточняется, что "помощь" злоумышленников заключается в том, что они подвозят водителя до спецстоянки, причем за более высокую цену, чем стоимость такси до данного места.
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