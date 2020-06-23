Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке автомобиля с пробегом

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Россиянам рассказали, как уберечь себя от мошенников при приобретении автомобиля с пробегом, сообщает газета "Известия".

Сообщается, что злоумышленники активизировались на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, наблюдается падение объемов рынка легковых автомобилей с пробегом. В мае 2020 года он составил 305 тысяч единиц, что на 28,7% меньше прошлогодних показателей.

Эксперты отмечают, что большинство методов обмана покупателей основаны на искажении реальной истории автомобиля. В частности, злоумышленники могут скрутить пробег, замаскировать последствия ДТП или то, что автомобиль использовался в качестве такси.

В конце концов покупатель платит за автомобиль стоимость выше рыночной, а впоследствии вынужден расходовать средства на решение проблем, проявляющихся у автомобиля. Эксперты отмечают, что бывают ситуации, при которых купленная машина оказывалась под запретом на регистрационные действия.

Кроме того, продавец может скрыть, что автомобиль заложен или имеет кредитные обязательства путем инсценировки потере паспорта транспортного средства. Обычно банки забирают его на хранение, если автомобиль оформлен в кредит. Однако злоумышленники просто идут в полицию и пишут заявление о потери ПТС, после чего им оформляется дубликат.

В связи с этим желающим приобрести автомобиль с пробегом в первую очередь необходимо обратить внимание на паспорт транспортного средства. В частности, важно выяснить причину, по которой ПТС был заменен, что указывается в особых отметках. Если написано, что был утерян оригинал, то это уже повод для недоверия в отношении продавца.

ПТС также может указать на то, что автомобиль использовался в качестве такси, сообщает член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина. Она подчеркнула, что название фирмы, которой принадлежал автомобиль, может указать на это.

"Вид деятельности юридического лица легко проверить на сайте налоговой по названию фирмы или ее ИНН", – отметила Мухамедшина.

Также покупателю стоит обратить внимание на паспорт продавца. Если же он не совпадает с владельцем, прописанным в ПТС, это также должно стать поводом насторожиться. Операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama Михаил Ерцев отметил, что в случае несовпадения есть большая вероятность, что машину продает перекупщик.



Михаил Ерцев операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama Это не брат, не сват, он никому не помогает, это профессиональный перекупщик. Соответственно, если совпадают человек в паспорте и человек, на которого машина стоит на учете, это, скорее всего, настоящий собственник. Однако некоторые перекупы также ставят автомобиль на учет. Еще один документ, который должен быть у машины, – это СТС. Все данные о машине должны совпадать с теми, что в ПТС.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала сообщил, с какими проблемами может столкнуться покупатель, если паспорт продавца и ПТС не совпадают. Он рассказал о ситуации, при которой реальный собственник автомобиля может признать продажу недействительной и потребовать машину обратно.

"Или, наоборот, покупатель выяснит, что купил автохлам, захочет предъявить претензии по качеству, а предъявить их оказывается некому", – отметил Мацала.

Сообщается, что в последнее время все большую популярность приобретают электронные ПТС. Их плюс заключается в неограниченности записей и невозможности его потерять. В настоящий момент численность пользователей электронных ПТС насчитывает менее 800 тысяч человек. В то же время обязательного его наличия пока не предусмотрено.

Однако сейчас существуют сервисы, благодаря которым можно узнать историю автомобиля. В частности, такая функция доступна на сайтах gibdd.ru и avtokod.mos.ru при наличии VIN-номера автомобиля. Кроме того, более подробные сведения об истории машины имеются на сайте "Автотека", однако сервис является платным.

Существует проблема и с VIN-номерами. Никто не застрахован от того, что он может быть подобран от похожего автомобиля.



Михаил Ерцев операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama Соответственно, те сервисы, которые проверяют авто по VIN-номеру, показывают чистую, красивую историю автомобиля, хотя на самом деле у этой машины огромное количество собственников или ДТП.

Россиянам, задумавшим купить автомобиль с пробегом, посоветовали побольше узнать и о собственнике автомобиля. В частности, его долги прописаны на сайте ФССП, однако для этого надо знать ФИО и год рождения собственника. Также необходимо убедиться, нет ли VIN-номера предлагаемой машины в реестре залогов Федеральной нотариальной платы.

Мацала отметил, что в случае судебного разбирательства необходимо будет понимание, что обманутый покупатель действительно убедился, что в момент покупки автомобиля залог в реестре не существовал.

"Банк может истребовать автомобиль у добросовестного покупателя. Сам же покупатель может обратиться в суд с требованием о возврате денег за купленный автомобиль, но продавцу может оказаться нечем платить. Обращение в полицию тоже не приведет к возврату денег. Возвращать деньги – это не компетенция полиции. Для этого нужно обращаться в суд. Если же покупатель проявил осторожность и убедился, что в момент покупки автомобиля залог в реестре отсутствует, а продавец не предупредил о его наличии, то залог прекращается по ст. 352 ГК РФ и машина останется у добросовестного покупателя", – отметил Мацала.

Эксперты сообщили, что для максимального избежания рисков лучше приобрести подержанный автомобиль в автосалоне. Таким образом будет больше шансов, что покупатель не будет обманут, а автомобиль будет юридически чистым и проверенным.

В то же время россиянам советуют быть избирательными при выборе автосалона. Неофициальные дилеры могут также скручивать пробег и скрывать технические недостатки.

Ранее стало известно, что в России появилась новая схема обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке. Для этого на машину оформляется аренда, например для работы в такси, и поддельная доверенность, по которой выписывается дубликат ПТС.