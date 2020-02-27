Москвичей предупредили о мошенничестве при возврате эвакуированного автомобиля

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Столичных автомобилистов предупредили о мошенниках, которые предлагают вернуть эвакуированный автомобиль за деньги. Об этом говорится на сайте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Сотрудники компании рассказали, что постоянно получают сообщения от водителей, чьи автомобили были эвакуированы за парковку в неположенном месте, что им звонят незнакомые люди с предложением вернуть им автомобиль за дополнительную плату.
Отмечается, что чаще всего звонившие люди предоставляют автомобилистам услуги такси. Они предлагают довести владельца до спецстоянки, где находится автомобиль, а после этого просят заплатить определенную сумму, которая значительно выше обычных расценок за поездку в такси.
"Обращаем ваше внимание, что эти мошенники не имеют никакого отношения к ГКУ "АМПП". Чтобы избежать нежелательных звонков, автомобилистам следует быть осторожными при вводе своих мобильных номеров на посторонних сайтах и прочих открытых источниках", – заявили в пресс-службе АМПП.
Водителям напомнили, что получить автомобиль со спецстоянки может только владелец машины или его официальный представитель. Подробнее о способах возврата машины можно узнать на сайте АМПП или по телефону горячей линии 3210.
Как стало известно ранее, в 2019 году 25 жителей Москвы пять и более раз забирали свои автомобили со спецстоянок, куда их перемещали за парковку в неположенном месте.
Машину одного из нарушителей в прошлом году эвакуировали девять раз, другого – семь раз, двое автовладельцев забирали свои автомобили со спецстоянок шесть раз.
В пресс-службе АМПП напоминают, что неправильно припаркованные автомобили могут повлечь за собой аварии и другие происшествия на дорогах.
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