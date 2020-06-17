Эксперты рассказали, на что обращать внимание при покупке подержанного авто

Аферисты придумали новую схему мошенничества при продаже машин на вторичном рынке. Они берут в аренду авто, после чего по поддельной доверенности выписывается дубликат паспорта транспортного средства (ПТС). Затем машину спокойно продают другому человеку, который даже не подозревает об обмане. Рассказываем, на что надо обращать внимание при покупке автомобиля, чтобы не стать жертвой мошенников.



Новый вид мошенничества

Автомобильные мошенники придумали новую схему обмана при продаже машины. Афера заключается в том, что злоумышленники оформляют аренду на авто, например для работы в такси, затем изготавливают фальшивую доверенность, по которой получают в ГИБДД дубликат ПТС. После этого машину перепродают невнимательному покупателю, который не обратил внимание на подлог.

Дубликат ПТС выдается в отделении ГИБДД на основании следующих документов: паспорта, доверенности (если интересы собственника представляет доверенное лицо), свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), полиса ОСАГО и квитанции об оплате госпошлины за выдачу нового бланка.



Подобная ситуация произошла с одним из жителей Подмосковья. Автолюбитель купил подозрительно недорогой "Мерседес". И его не насторожило то, что у продавца был дубликат ПТС.

После сделки житель Московской области даже поставил машину на учет в ГИБДД. Но спустя какое-то время выяснилось, что автомобиль проходит по уголовному делу, настоящие владельцы уже написали заявление в полицию. В итоге жертвами аферистов стали сразу два человека – владелец иномарки и покупатель, который должен будет вернуть машину, не получив обратно деньги.



"Обманываться рады"?

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал Москве 24 о том, что сейчас на дубликатах ПТС уже не ставят соответствующую отметку, поэтому информацию об этом нужно искать в самом документе.

"Не многие об этом знают, но в 23-й графе ПТС написана информация о том, кто выдал документ: либо это таможня, либо завод-производитель, либо ГИБДД. Если в ней писано отделение ГИБДД, то это точно дубликат", – подчеркнул он.



Эксперт также объяснил, что при приобретении подержанной машины в первую очередь нужно проверить "юридическую чистоту" сделки. По его словам, перед покупкой необходимо обратить внимание на то, находится ли авто в залоге, аресте или же на него наложен запрет на регистрацию. Это можно проверить в открытом реестре залога движимого имущества, нужен всего лишь VIN-номер машины.

"Если машину кто-то брал в кредит, то она находится в залоге у банка, пока за нее не выплатят полную сумму. Поэтому тот факт, что вы ее купите, не будет означать, что она ваша. Если на машину наложен запрет на регистрационные действия и вы ее купили по договору купли-продажи, то на учет вы ее тоже не сможете поставить, пока он не будет снят", – подчеркнул Славнов.





Дмитрий Славнов автоюрист Если машина юридически чиста, то только потом стоит обращать внимание на ее техническую сторону – работу двигателя, коробки передач и так далее.

Также автоюрист посоветовал перед покупкой проверить историю автомобиля. Это можно сделать, например, с помощью сайта "Автокод". Однако и такой подход не будет панацеей, уверен Славнов.

"Скрывают чаще всего то, что машина была в ДТП. Но мошеннические схемы тоже "мутируют". Вплоть до того, что на сайтах по продаже аферисты пишут VIN-номер другой машины с приблизительным цветом и пробегом. А по факту продают свою машину после глобального ДТП, прикрываясь чужим номером", – добавил собеседник Москвы 24.

При осмотре машины также стоит обратить внимание на соответствие внешнего вида автомобиля и его пробега. По словам эксперта, установить это возможно, если посмотреть на потертости руля, ручки коробки передач и скошенные педали тормоза.

В свою очередь, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с Москвой 24 отметил, что в условиях пандемии коронавируса автомобильные мошенники резко активизировались. Однако, по его словам, чаще всего покупатели страдают из-за собственной невнимательности.

"Это все от нежелания немного потратиться или углубиться в процесс, чтобы узнать историю автомобиля. Фактически человек становится жертвой по собственной воле, он рад обманываться. Он хочет получить низкую цену – ее получает, а каким образом она устанавливается – он не знает", – полагает он.

Автоэксперт пояснил, что часто люди страдают от нечистых на руку автодилеров, которые перепродают машины, сданные в трейд-ин. Также при выборе автомобиля не стоит соблазняться на его низкую стоимость.



"Юридически они могут быть чисты, но есть опасность купить сильно битый и потом восстановленный автомобиль с нигде не отмеченной историей. А когда человек вносит продавцу в салоне задаток, то выясняется, что нужно делать еще какие-то доплаты. И стоимость становится намного выше обещанной", – подчеркнул Хайцеэр.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов Решение всех этих вопросов – это электронный паспорт, где будет отражена вся история машины, но все равно нужно быть начеку, потому что не по всем повреждениям люди обращаются в страховую, чтобы намеренно скрыть аварию. Электронный паспорт нивелирует львиную долю этих схем мошенничества.

Собеседник Москвы 24 также посоветовал обратиться к специалистам, которые занимаются коммерческой помощью при покупке подержанной машины, чтобы "человек не оставался один на один с нехорошим продавцом".

По его словам, эти люди помогают с выбором, проводят визуальный осмотр автомобиля, проверяют его на целостность лакокрасочных покрытий, скрытых ДТП, удостоверяются, что не скручен пробег, и так далее.