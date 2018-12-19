Как не стать жертвой автоподставы

К концу года на дорогах столицы вновь активизировались злоумышленники. Причем пострадать от рук "разводил" могут как начинающие, так и вполне опытные водители. Говорят, что и автоподставщикам тоже нужны деньги на подарки близким. О том, как не стать жертвой автомошенников, читайте в материале портала Москва 24.

Помеха справа

Смысл подставы – во мнимом ДТП. Во время движения, как только водитель перестраивается вправо, в борт бросается какой-то предмет по типу картофелины или мячика. Если водитель не увидел помеху справа, то автоматически виноват. Сразу после ДТП находится и мнимый пострадавший, который предложит "разобраться на месте" или проехать к знакомому в сервис, чтобы оценить ущерб. Главная их цель – задеть каким-нибудь предметом (например, наждачной бумагой) по кузову, чтобы оставить след. Если следа нет, то, как правило, мошенники ретируются с места происшествия.

Автоюрист и кандидат юридических наук Виктор Вэскер рассказал, что подобный развод является одним из самых частых видов мошенничества. "Все делается достаточно быстро, так как среднестатистический водитель испытывает шок от произошедшего, и в этот момент, когда человек испытывает такие яркие негативные эмоции, мошенники начинают надавливать на него и могут достаточно просто получить с него деньги", – пояснил эксперт.

По его словам, первое правило в таких ситуациях – успокоиться и быть настойчивым. "Первое, что всегда советуют специалисты, – это не волноваться, не выходить из машины и не вступать в контакт в людьми, которые рвутся устроить конфликт, а оповестить сотрудников ГИБДД, позвонить в страховую компанию и уже следовать рекомендациям диспетчера, – подчеркнул Вэскер. – Также нужно говорить, что вы категоричны в своем мнении, что вы будете решать вопрос, привлекая страховую фирму и сотрудников полиции. Как правило, если это сказать, то инцидент будет исчерпан".

Берегись пешехода

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Также у мошенников хорошо "работает" схема с якобы сбитым пешеходом. Из года в год появляются сообщения о том, как пешеходы ради денег бросаются под колеса автомобилей. Обычно мошенники скрываются за автомобилями, которые стоят недалеко от перехода, и резко выпрыгивают впереди машины, чтобы получить мгновенную компенсацию за причиненный вред. Причем падают под колеса неустойчивые пешеходы очень аккуратно, старательно избегая травм, а работают, как правило, с сообщником.

Также некоторые нерадивые пешеходы специально жестикулируют автомобилистам, пропуская их на переходе, а затем резко начинают движение. После инцидента требуют возмещения ущерба за надуманные травмы и разбитые гаджеты. Самое действенное лекарство от таких "храбрецов" – хорошая реакция и работающий видеорегистратор, который докажет вашу невиновность в подобной ситуации.

Автоюрист добавил, что если ДТП все-таки произошло, то не стоит покидать место происшествия, даже если перед вами стопроцентный мошенник. "Наш административный кодекс включает достаточно неоднозначную статью по поводу оставления места ДТП: за это налагается суровый штраф либо следует лишение водительских прав на полтора года. Если причинен ущерб жизни и здоровью, то нужно вызывать скорую и полицию. Так просто уехать нельзя, надо это обязательно оформить, даже если вы договорились с пешеходом на мировую", – отметил собеседник портала Москва 24.

Лжепомощник на парковке

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Достаточно необычную автоподставу сейчас активно практикуют мошенники на парковках. Она проста и вместе с тем достаточно эффективна: на парковке очень близко к машине становится еще один автомобиль, причем он встает так, что выехать становится крайне трудно. Автовладелец начинает аккуратно выезжать с парковочного места, и в это время появляется "помощник" и подсказывает, как надо выворачивать руль, чтобы выехать. Благодаря таким "советам" водитель притирается к соседнему автомобилю и слегка задевает его.

Сразу же после контакта возникает возмущенный хозяин пострадавшего авто, а советчик под шумок скрывается. Дальше начинается психологическое давление: водитель "испорченной" машины требует рассчитаться на месте, якобы он спешит и не может ждать полицию. Очень часто такие методы достигают результата. Чтобы избежать подобного инцидента, лучше не доверять подсказкам случайных прохожих, а надеяться исключительно на собственный водительский опыт.

Оплата наличными

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Подобный обман с так называемыми лжепарковщиками уже не так часто практикуется в Москве, но такие "разводилы" все еще встречаются. Обычно они берут во внимание автомобили с номерами из других регионов, водители которых не всегда точно знают, как оплачивать парковку. Мошенники переодеваются в желтую жилетку с бейджиком работника парковки и пытаются взять оплату наличными. Как известно, в Москве паркинг можно оплатить только безналичным расчетом с помощью телефона или используя паркомат. Поэтому не стоит на слово верить таким парковщикам. Лучше заранее узнать все возможные варианты оплаты стоянки.

Спасение "утопающих"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Еще об одном виде подставы рассказала водитель на своей странице в социальной сети. Инцидент произошел вечером, практически в сумерки, недалеко от оживленной трассы. Сначала к ней попытался вломиться незнакомый мужчина, сильно дернув ручку дверцы автомобиля. Затем, когда она немного приоткрыла окно, он попросился внутрь, якобы убегая от некоего убийцы. Причем мужчина явно оказывал психологическое воздействие на автолюбительницу. Несмотря на все ухищрения, женщина не пустила злоумышленника внутрь. Мужчина, как только понял, что "развод" не получился, ретировался, показав подельнику руками знак отмены операции.

Если бы женщина пустила незнакомца в салон, то самой минимальной потерей могла оказаться женская сумка со всем содержимым, а максимальной – ее могли просто выкинуть из автомобиля. Подобные ситуации случаются и под другими предлогами для отвлечения внимания. Например, прохожий может попросить позвонить, так как его мобильный якобы сломан, или обратиться с просьбой показать дорогу в незнакомом районе.

"Все водители должны быть внимательны и действовать с должной степенью добросовестности, ответственности и предусмотрительности. Даже в быту, заходя в лифт, стоит оглядываться, а квартиру сразу закрывать на замок. Такая же логика и с автомобилем", – добавил автоюрист Виктор Вэскер.

"Черные" эвакуаторщики

Фото: портал Москва 24

Не так давно московские автовладельцы столкнулись с еще одним новым видом "развода" на дороге. Эта афера связана с недобросовестными эвакуаторщиками. В то время, пока водитель заправляет свой автомобиль и идет оплачивать на кассу АЗС, неизвестный эвакуаторщик обливает выхлопную трубу моторным маслом. Спустя короткое время, когда водитель уже едет по трассе, его догоняет тот самый эвакуатор, и "доброжелатель" начинает активно жестикулировать, показывая, что с автомобилем беда. Откровенно говоря, любого водителя испугают явные следы масла на выхлопной трубе, тем более, когда свидетель уверяет, что машина активно дымит. После остановки эвакуаторщик активно предлагает перевезти за небольшие деньги "неисправный" автомобиль в проверенный техцентр, где "быстро все сделают".



Дальше, в зависимости от жадности автослесаря, владельца автомобиля могут развести на замену пары исправных запчастей, а могут и разобрать здоровый мотор. Поэтому при атаке "черных" эвакуаторщиков лучше наотрез отказываться от предложенной помощи, а также не спешить с выводами и самому вызвать эвакуатор, который отвезет в хорошо знакомый вам сервис.





Тревожные записки

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Одним из популярных методов шантажа водителя являются записки с угрозами. Причем есть разные виды подобного развода. Во-первых, злоумышленники могут угрожать причинением повреждений вашему автомобилю или угоном, если жертва обмана не перечислит ему определенную сумму. Продвинутые мошенники могут попросить переслать вымогаемую сумму в виде биткоинов. С той же целью могут надеть замок на спицы колеса или же украсть госномера с целью выкупа.

В любом случае вестись на поводу у преступников не стоит. Во-первых, на вряд ли настоящий угонщик будет предупреждать о планируемой краже, во-вторых, самому водителю лучше перегнать автомобиль в то место, где есть городские камеры видеосъемки. Они помогут отпугнуть мошенников. В случае замка на колесе переводить деньги также не стоит. Отдавать ключ разводилы все равно не собираются, поэтому лучше потратить деньги на покупку хорошего инструмента, даже подойдет обычная ножовка по металлу (правда придется потрудиться), или вызвать слесаря. А госномера можно заменить в ГИБДД, написав заявление о краже.