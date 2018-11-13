Настоящий подарок: нужно ли спешить с покупкой автомобиля к Новому году

Автодилеры предрекают резкое повышение цен на автомобили с начала нового года. Рост стоимости связывают, прежде всего, с повышением налога на добавочную стоимость (НДС) и началом продаж автомобилей 2019 года выпуска. О том, стоит ли покупать автомобиль в этом году, и можно ли рассчитывать на какие-либо акции, читайте в материале портала Москва 24.
Цены будут расти
В марте этого года президент России подписал указ о повышении ставки НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Этот факт сильно повлияет на стоимость большинства товаров народного потребления, в том числе и автомобилей, которых в Москве насчитывается уже более четырех миллионов.
"Рост цен будет наблюдаться, скорее всего, во всех сегментах автомобильного рынка: от эконома до премиум-класса. Мы обязаны по нормам закона поднять НДС", – рассказал вице-президент ассоциации “Российские автомобильные дилеры” (РОАД) Дмитрий Гулин.
Гулин отметил, что покупателям, которые планируют приобретать автомобиль в ближайшее время, лучше осуществить сделку в ближайшие полтора месяца.
"Если есть возможность купить автомобиль до Нового года, то это нужно сделать. Конечно, будут предновогодние скидки на некоторые автомобили, так как дилеры стараются продать автомобили со складов в связи со сменой года выпуска, но надо успеть до конца декабря", – подчеркнул собеседник портала Москва 24.
Изменения цен у других компаний были не такими масштабными, но все же ощутимыми: шесть моделей KIA подорожали на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, два седана Hyundai подорожали на 3-55 тысяч рублей. От 10 до 100 тысяч рублей прибавила цена на два кроссовера Mitsubishi и две модели Chevrolet.
Китайский Hawtai поднял цену на кроссоверы на 50-60 тысяч рублей, а японская Honda увеличила стоимость кроссоверов на 20-70 тысяч рублей.
Подобного мнения придерживается аналитик группы компаний "Финам" Алексей Калачев. По его словам, на стоимость автомобиля могут повлиять также снижение курса рубля и новый размер пошлин.
"Если смотреть по рынку, то опасения, что после Нового года автомобили будут дороже, вполне обоснованы. Кроме той ситуации, что автомобили и так дорожают в течение года, возможно повышение ввозных пошлин. Например, в этом году повышали утилизационный сбор. Не исключено, что с пошлинами так же поступят, – пояснил эксперт. – Если рубль будет падать, то это может отразиться на цене, потому что даже в отечественных автомобилях имеется определенная доля импортных комплектующих".
Калачев добавил, что в целом рост цен на автомобили в следующем году может составить пять-семь процентов по сравнению с 2018 годом. При этом рост продаж по итогам года ожидается в районе 15%.
Когда покупать
Несмотря на неутешительные прогнозы, дилеры в конце года предлагают специальные предложения и пониженные цены на ряд моделей. По словам автообозревателя Игоря Моржаретто, неслучайно в ноябре-декабре спрос на покупку автомобилей заметно повышается. Кроме того, выгодно взять автомобиль можно в январе-феврале следующего года.
"Если судить по продажам в течение года, то обычно в январе-феврале наблюдается спад продаж. Пик сезона у дилеров – март-май, когда бывают самые большие продажи, за это время продается около 40% всех автомобилей. Летом и в начале осени тоже наблюдается очередной спад, в конце года – небольшой подъем, который связан с предновогодними скидками. Некоторые компании должны потратить определенный размер средств, зарезервированных в этом году", – пояснил эксперт.
Моржаретто добавил, что для уменьшения стоимости автомобиля можно воспользоваться льготными предложениями от государства.
"Пытаться гнаться за ценами бессмысленно, но сейчас есть довольно интересные предложения у автопроизводителей и у дилеров. Также есть государственные программы по льготному кредитованию: "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые продлили до 2020 года", – пояснил собеседник портал Москва 24.
Аналитик группы компаний "Финам" Алексей Калачев добавил, что при покупке нового автомобиля стоит просчитать стоимость его последующего обслуживания.
"Пока гарантия на автомобиль идет, обычно никаких проблем не бывает, а потом, конечно, нужно смотреть стоимость обслуживания, потребление бензина, стоимость запчастей. Вообще стоимость содержания имеет важное значения для покупки автомобиля эконом-сегмента", – пояснил он.
Единственные, кому не стоит волноваться об изменениях в ценах, это клиентам премиальных брендов. "В сегменте премиум разница в несколько процентов к стоимости большой роли не играет. Люди, покупающие подобные автомобили, просто обновляют машину – и вообще больше трех лет их не держат, а на цену сильно не смотрят", – отметил Калачев.
Самые популярные автомобили
По итогам девяти месяцев 2018 года, самым популярным автомобилем в России стала Lada Vesta – было продано более 76 тысяч штук. Второе место заняла KIA Rio (чуть более 75 тысяч). Менее популярной у россиян стала LADA Granta – таких машин было продано около 70 тысяч штук.
В Москве лидерство по продажам держит KIA Rio, на втором месте – Hyundai Solaris, а замыкает тройку кроссовер Hyundai Creta. В пятерку также попали две модели Volkswagen – седан Polo и кроссовер Tiguan. В топ-10 оказались также Skoda Octavia, Skoda Rapid, Renault Kaptur, KIA Sportage и Nissan X-Trail.
При этом мировым лидером продаж является Toyota Corolla. На втором месте в рейтинге – пикап Ford F, бронза – у Volkswagen Golf. Далее в списке – Honda Civic, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan.