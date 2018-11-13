Настоящий подарок: нужно ли спешить с покупкой автомобиля к Новому году

Автодилеры предрекают резкое повышение цен на автомобили с начала нового года. Рост стоимости связывают, прежде всего, с повышением налога на добавочную стоимость (НДС) и началом продаж автомобилей 2019 года выпуска. О том, стоит ли покупать автомобиль в этом году, и можно ли рассчитывать на какие-либо акции, читайте в материале портала Москва 24.

Цены будут расти

В марте этого года президент России подписал указ о повышении ставки НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Этот факт сильно повлияет на стоимость большинства товаров народного потребления, в том числе и автомобилей, которых в Москве насчитывается уже более четырех миллионов.

"Рост цен будет наблюдаться, скорее всего, во всех сегментах автомобильного рынка: от эконома до премиум-класса. Мы обязаны по нормам закона поднять НДС", – рассказал вице-президент ассоциации “Российские автомобильные дилеры” (РОАД) Дмитрий Гулин.

Гулин отметил, что покупателям, которые планируют приобретать автомобиль в ближайшее время, лучше осуществить сделку в ближайшие полтора месяца.

"Если есть возможность купить автомобиль до Нового года, то это нужно сделать. Конечно, будут предновогодние скидки на некоторые автомобили, так как дилеры стараются продать автомобили со складов в связи со сменой года выпуска, но надо успеть до конца декабря", – подчеркнул собеседник портала Москва 24.

В сентябре этого года производители уже подняли цены на новые автомобили. Многие компании повысили стоимость сразу всего модельного ряда. Так, большинство автомобилей Mercedes-Benz стали дороже на 20-350 тысяч рублей, одиннадцать моделей Lexus прибавили в цене от 9 до 137 тысяч рублей, на 50-400 тысяч рублей выросла стоимость всего модельного ряда Cadillac. Mazda подняла цены на 12-35 тысяч, Ford – на 9-40 тысяч, Subaru – на 19-70 тысяч, Toyota – на 22-148 тысяч рублей. Изменения цен у других компаний были не такими масштабными, но все же ощутимыми: шесть моделей KIA подорожали на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, два седана Hyundai подорожали на 3-55 тысяч рублей. От 10 до 100 тысяч рублей прибавила цена на два кроссовера Mitsubishi и две модели Chevrolet.

Китайский Hawtai поднял цену на кроссоверы на 50-60 тысяч рублей, а японская Honda увеличила стоимость кроссоверов на 20-70 тысяч рублей.



Подобного мнения придерживается аналитик группы компаний "Финам" Алексей Калачев. По его словам, на стоимость автомобиля могут повлиять также снижение курса рубля и новый размер пошлин.

"Если смотреть по рынку, то опасения, что после Нового года автомобили будут дороже, вполне обоснованы. Кроме той ситуации, что автомобили и так дорожают в течение года, возможно повышение ввозных пошлин. Например, в этом году повышали утилизационный сбор. Не исключено, что с пошлинами так же поступят, – пояснил эксперт. – Если рубль будет падать, то это может отразиться на цене, потому что даже в отечественных автомобилях имеется определенная доля импортных комплектующих".

Калачев добавил, что в целом рост цен на автомобили в следующем году может составить пять-семь процентов по сравнению с 2018 годом. При этом рост продаж по итогам года ожидается в районе 15%.

Когда покупать

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Несмотря на неутешительные прогнозы, дилеры в конце года предлагают специальные предложения и пониженные цены на ряд моделей. По словам автообозревателя Игоря Моржаретто, неслучайно в ноябре-декабре спрос на покупку автомобилей заметно повышается. Кроме того, выгодно взять автомобиль можно в январе-феврале следующего года.

"Если судить по продажам в течение года, то обычно в январе-феврале наблюдается спад продаж. Пик сезона у дилеров – март-май, когда бывают самые большие продажи, за это время продается около 40% всех автомобилей. Летом и в начале осени тоже наблюдается очередной спад, в конце года – небольшой подъем, который связан с предновогодними скидками. Некоторые компании должны потратить определенный размер средств, зарезервированных в этом году", – пояснил эксперт.

Моржаретто добавил, что для уменьшения стоимости автомобиля можно воспользоваться льготными предложениями от государства.

"Пытаться гнаться за ценами бессмысленно, но сейчас есть довольно интересные предложения у автопроизводителей и у дилеров. Также есть государственные программы по льготному кредитованию: "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые продлили до 2020 года", – пояснил собеседник портал Москва 24.

Госпрограммы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" позволяют приобрести машину ценой до 1,5 миллиона рублей, собранную на территории России. Первой программой могут воспользоваться граждане, покупающие машину в первый раз, второй – семьи, которые имеют двух несовершеннолетних детей. Программы предоставляют 10-ти процентную скидку на покупку авто, для жителей Дальнего Востока – 25-ти процентную.



Аналитик группы компаний "Финам" Алексей Калачев добавил, что при покупке нового автомобиля стоит просчитать стоимость его последующего обслуживания.

"Пока гарантия на автомобиль идет, обычно никаких проблем не бывает, а потом, конечно, нужно смотреть стоимость обслуживания, потребление бензина, стоимость запчастей. Вообще стоимость содержания имеет важное значения для покупки автомобиля эконом-сегмента", – пояснил он.

Единственные, кому не стоит волноваться об изменениях в ценах, это клиентам премиальных брендов. "В сегменте премиум разница в несколько процентов к стоимости большой роли не играет. Люди, покупающие подобные автомобили, просто обновляют машину – и вообще больше трех лет их не держат, а на цену сильно не смотрят", – отметил Калачев.

Самые популярные автомобили

По итогам девяти месяцев 2018 года, самым популярным автомобилем в России стала Lada Vesta – было продано более 76 тысяч штук. Второе место заняла KIA Rio (чуть более 75 тысяч). Менее популярной у россиян стала LADA Granta – таких машин было продано около 70 тысяч штук.

В Москве лидерство по продажам держит KIA Rio, на втором месте – Hyundai Solaris, а замыкает тройку кроссовер Hyundai Creta. В пятерку также попали две модели Volkswagen – седан Polo и кроссовер Tiguan. В топ-10 оказались также Skoda Octavia, Skoda Rapid, Renault Kaptur, KIA Sportage и Nissan X-Trail.

При этом мировым лидером продаж является Toyota Corolla. На втором месте в рейтинге – пикап Ford F, бронза – у Volkswagen Golf. Далее в списке – Honda Civic, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan.