Путин утвердил повышение НДС до 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, а также новые тарифы социальных взносов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10 процентов для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Закон также предусматривает снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30 процентов и установление тарифа страховых взносов для основной категории плательщиков в Пенсионный фонд в размере 22 процентов.

Налог на добавленную стоимость во многом формирует федеральный бюджет, на его долю приходится более 30 процентов поступлений в казну. Контроль за его сбором осуществляется более строго. Кроме того, в последние годы ФНС повсеместно ввела автоматизированные системы надзора. В итоге сейчас собираемость НДС приближается к 100 процентам.

По заявлению Дмитрия Медведева, полученные средства пойдут на выполнение майского указа президента. Здесь следует заметить, что, по расчетам экспертов, для этого потребуется четыре триллиона рублей ежегодно. Повышение НДС, по прогнозам, может дать около 600 миллиардов рублей в год.

По мнению специалистов Российской академии народного хозяйства и госслужбы, повышение НДС пойдет на благо экономике.

По подсчетам экспертов, без роста налогов выполнение "майского указа" президента Путина приведет к экономическому спаду. Альтернативные методы, такие как повышение страховых взносов, также не сработали бы.

Однако противники реформы налога утверждают, что рост НДС разгонит инфляцию в нашей стране. По прогнозам же специалистов, это влияние не будет угрожающим и прибавит к показателю не более полутора процентов.

По данным ФНС, основные нарушения налогового законодательства РФ со стороны юридических лиц связаны с налогами на добавленную стоимость и прибыль организаций. Как показали налоговые проверки, проведенные в 2017 году, НДС составлял из общей суммы доначисленных платежей более 50 процентов (189,5 миллиарда рублей), налог на прибыль организаций – более 30 процентов (120,6 миллиарда рублей).

В ФНС отметили, что по результатам 2,6 тысячи выездных налоговых проверок физлиц и индивидуальных предпринимателей в 2017 году доначислено 8,775 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что ФНС начнет публиковать относившиеся к налоговой тайне данные о бизнесе. Информацию выложат в специальном сервисе на сайте ведомства "Прозрачный бизнес".