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Автоэксперт прокомментировал введение штрафов за скручивание пробега у машин

Полностью не сотрешь. Как будут наказывать за скрутку пробега
транспорт авто эксклюзив общество

Фото: depositphotos/geniuslady

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр прокомментировал Москве 24 возможные штрафы за скручивание пробега у подержанных автомобилей перед продажей. По его словам, у современных автомобилей скрутить пробег достаточно сложно.

"Во многих современных автомобилях абсолютно стереть пробег практически невозможно, и при подключении к компьютеру пробег будет выдаваться через показания двигателя, коробки передач и так далее. То есть то, что можно стереть визуально, не сотрешь в мозгах. С примитивными машинами все сильно проще. Такие случаи до сих пор происходят, и они не редки, особенно на периферии", – пояснил Хайцеэр.

С точки зрения мер противодействия, которые в Госдуме собираются рассмотреть, я их поддерживаю. Еще что поможет естественным способом решить эту проблему, так это электронный паспорт автомобиля, в котором будет вся история машины показана. В комплексе эти меры помогут избежать такого рода махинаций.
Ян Хайцеэр
вице-президент Национального союза автомобилистов

При этом существует множество способов, как можно скрутить номера, отметил эксперт.

"Начиная с дедовского способа с подключением дрели и мотанием счетчика в обратную сторону. А на очень дорогих машинах вплоть до замены компьютера в автомобиле, что уже сложно определить. Чаще всего человек только потом обнаруживает, что пробег скручен. Есть еще один способ: некоторые автомобилисты не подключают спидометр, поэтому электронный одометр считает, что вы стоите на месте. Способов достаточно много, на месте технари-мошенники не сидят", – добавил собеседник Москвы 24.

В Госдуме в феврале обсудят введение штрафов за скрутку пробега у подержанных машин. Сам законопроект разработают до конца 2020 года. Предполагается, что штрафовать за скручивание пробега физических лиц будут на 300 тысяч рублей, а компании – на миллион рублей. По информации дилеров и сайтов объявлений о продаже автомобилей, сейчас доля подержанных машин со скрученным пробегом у некоторых марок автомобилей составляет от 35 до 50 процентов.

Ранее эксперты назвали основные способы выяснить реальный пробег автомобиля при покупке. Самый важный настораживающий фактор – отсутствие документов на автомобиль. Также потенциальный покупатель должен провести осмотр самого автомобиля. Сколы, трещины, царапины и перекрашенные места могут сигнализировать о пробеге больше 100 тысяч километров. Что касается интерьера, то насторожить должен потертый руль, ручка переключения передач, педали или состояние кресел. Кроме того, информацию об автомобиле можно проверить в информационных базах ГИБДД, на сайте мэра и правительства Москвы или в других электронных сервисах.

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Федотов Анатолий

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