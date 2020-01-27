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Москва 24

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Общество

12:43

В России могут начать наказывать за скручивание пробега у автомобилей

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России предложили ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин. С такой инициативой выступил руководитель ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Моисеев. Об этом сообщает газета "Известия".

Физических лиц, допустивших такое нарушение, Моиссев предлагает наказывать штрафом в 300 тысяч рублей, а юридических лиц – в 1 миллион рублей. Заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов допустил возможность введения и более сурового наказания – вплоть до уголовного.

"По поводу того, насколько жестким должно быть наказание, можно дискутировать. Но очевидно, что проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения", – подчеркнул депутат.

В комитете Госдумы указали на массовый характер подобных нарушений, однако вопрос администрирования штрафов остается открытым. По мнению законодателей, важно определить, как выявлять такие случаи и составлять процессуальный документ.

Ранее в Госдуме предложили наказывать водителей, которые ведут онлайн-трансляцию в соцсетях во время управления автомобилем. Будет это штраф или другие санкции, авторы инициативы пока не рассказали. Для начала депутаты собираются создать механизм, с помощью которого можно было бы фиксировать нарушения.

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