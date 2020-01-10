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Москва 24

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Общество

12:27

Инвалидам хотят разрешить бесплатно ездить по платным дорогам

общество транспорт

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты из ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о праве инвалидов бесплатно ездить по платным участкам автомобильных дорог, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Парламентарии предлагают внести изменения в Федеральный закон, разрешив транспортным средствам с опознавательным знаком "Инвалид" бесплатно ездить по платным дорогам и платным участкам дорог.

Сейчас льготный проезд по платным дорогам для инвалидов не предусмотрен. Авторы инициативы полагают, что доступность объектов и услуг для инвалидов является одной из главных задач властей РФ и согласуется с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов.

Ранее правительство определилось с размером штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге. Автомобилист должен будут заплатить 2,5 тысячи рублей. Для водителей грузовиков штраф выше – 5,5 тысяч рублей. Поправки в КоАП внесены в Госдуму.

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