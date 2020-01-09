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Общество

13:30

В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к Кодексу административных правонарушений, предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.

Документ, который был опубликован в базе нижней палаты парламента, подразумевает, что за подобное нарушение владельцы легковых автомобилей должны будут заплатить 2,5 тысячи рублей, водители же автобусов и грузовиков – 5,5 тысячи.

Штраф, как отмечается, необходим для внедрения на платных дорогах системы free-flow (свободный поток). При этой технологии деньги со счета автовладельца списываются автоматически с помощью камер и бесконтактных транспондеров.

Новую технологию сначала применят на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). На этой дороге не будет пунктов взимания платы (ПВП) со шлагбаумами. Северный участок трассы обещают открыть в 2020 году.

Если в течение 60 дней водитель оплатит долг перед владельцем платной дороги, то штраф отменят. Как именно будет погашаться задолженность, не уточняется.

В правительстве РФ считают, что строительство и содержание пунктов взимания платы затратно, поскольку требует "дополнительного землеотвода и компенсируется оператором дороги за счет повышенного тарифа".

Ранее сообщалось, что скоростной режим на всех участках трассы М11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, планируют повысить до 130 километров в час. Изменения хотят внести весной 2020 года.

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