Скоростной режим на всей трассе М11 повысят до 130 километров в час

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Скоростной режим на всех участках трассы М11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, планируют повысить до 130 километров в час. Известно, что изменения хотят внести весной 2020 года. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу государственной компании "Автодор".

"Сейчас скорость движения по М11 – 110 километров в час. Исключение – обход Вышнего Волочка, где можно разгоняться до 130 километров в час. Весной планируем увеличить скоростной режим до 130 километров в час и на других участках трассы", – сообщил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Трасса М11 пролегает по территории шести субъектов Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая протяженность автодороги составляет 669 километров.

"На М11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок", – дополнил Петушенко.

Отмечается, что проезд по М11 платный. При этом бесплатным дублером является дорога М10 "Россия".

Последний участок трассы М11 ввели в эксплуатацию в конце ноября 2019 года. На общем открытии автодороги присутствовал президент России Владимир Путин.