Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

02:46

Скоростной режим на всей трассе М11 повысят до 130 километров в час

общество транспорт авто

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Скоростной режим на всех участках трассы М11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, планируют повысить до 130 километров в час. Известно, что изменения хотят внести весной 2020 года. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу государственной компании "Автодор".

"Сейчас скорость движения по М11 – 110 километров в час. Исключение – обход Вышнего Волочка, где можно разгоняться до 130 километров в час. Весной планируем увеличить скоростной режим до 130 километров в час и на других участках трассы", – сообщил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Трасса М11 пролегает по территории шести субъектов Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая протяженность автодороги составляет 669 километров.

"На М11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок", – дополнил Петушенко.

Отмечается, что проезд по М11 платный. При этом бесплатным дублером является дорога М10 "Россия".

Последний участок трассы М11 ввели в эксплуатацию в конце ноября 2019 года. На общем открытии автодороги присутствовал президент России Владимир Путин.

Путин открыл трассу М11 Москва – Санкт-Петербург

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика