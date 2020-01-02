Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году

В 2020 году российских автомобилистов ждет множество новшеств. В частности, с января изменится схема регистрации автомобилей. Кроме того, подготовка будущих водителей будет проходить по новым правилам. Например, им разрешат учебную езду на магистралях. Рассказываем, какие еще нововведения вступят в силу, о которых важно знать каждому автомобилисту.

Экзамены по новым правилам

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

С января 2020 года в России начнут действовать новые правила подготовки будущих водителей в автошколах. В частности, снимут запрет на обучение вождению на магистралях (дорогах с разрешенной скоростью движения выше 60 километров в час). А обучаться на водителей автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет только с 20 лет (сейчас можно учиться с 16 лет).

В то же время нарушителям не получится вернуть себе права после лишения, если у них имеется задолженность по штрафам. Также кандидата в водители не допустят до экзамена в ГИБДД, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

Кроме того, с 1 октября автошколы объединят практические экзамены – "площадку" и "город" – в единый экзамен по оценке навыков вождения. В рамках нового испытания у обучающегося проверят базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка и так далее) на площадке автошколы или на тупиковой улице за пределами жилой застройки. После этого, убедившись, что кандидат владеет азами вождения, экзаменатор направит его на городские улицы. Также для сдающих на права будет оглашаться список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут. Обкатать его заранее уже не получится.

Помимо всего прочего, с октября результаты испытания можно будет аннулировать, если ученик не сдал экзамены, но подал жалобу на экзаменатора. При этом и сотрудников ГИБДД наделяют правом отменять положительный итог экзамена, если выяснится, что были поданы поддельные документы, например медсправка или свидетельство об окончании автошколы.

Повторные экзамены можно будет пройти не ранее чем через семь дней после неудачной попытки, но и не позже 30 дней (теория) или 60 дней (практика). Если кандидат провалит тест трижды, то следующей придется ждать не меньше месяца, но и не более трех месяцев. Подробные изменения пропишут в новом регламенте приема экзаменов (его утвердят приказом МВД) и в рекомендациях для инспекторов. На подготовку документов уйдет десять месяцев.

Номера – в автосалоне

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Также с 1 января у тех, кто решит приобрести новый автомобиль, появится возможность зарегистрировать его прямо в автосалоне, не посещая ГИБДД. На месте можно будет получить свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ). Однако воспользоваться услугой получится не во всех автосалонах, а только в тех, которые есть в реестре МВД "Специализированные организации" (он будет опубликован на сайте ГИБДД). Осматривать автомобили и проверять документы у владельца машины будет специалист автоцентра.

После этого всю информацию он направит в ГИБДД через портал госуслуг. Там проверят сведения и примут решение о допуске автомобиля к движению. Затем ответственный сотрудник автосалона получит в подразделении СТС госномера для передачи автовладельцу. Предельная стоимость такой услуги составит 500 рублей.

Вместе с тем вводится запрет на передвижение на новых автомобилях без регистрационных знаков. Сейчас автомобилисты в течение десяти дней после покупки машины могут ездить без номеров – это время дается для регистрации транспорта в ГИБДД. Что же касается автомобилей, купленных на вторичном рынке, то изменения на них не распространяются, поскольку водителям необходимо время на возвращение в свой регион. То есть у таких автомобилистов останется десятидневный срок на постановку машины на учет.

Новые правила по изготовлению номеров

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

С 1 января изменится порядок, в соответствии с которым будут изготавливаться автомобильные номера. Если автовладелец регистрирует свою машину не в том регионе, где прописан, то он не получит номерной знак в ГИБДД. Автомобиль только поставят на учет и присвоят ему номер с кодом региона по месту регистрации владельца.

Изготовить металлическую табличку в соответствии с документами можно будет в специальной организации по месту жительства, которую контролирует МВД. Теперь там делают не только стандартные, но и уменьшенные знаки на мотоциклы импортного производства или квадратные таблички для американских и японских автомобилей.

Повышение цен на автомобили

Цены на новые легковые и коммерческие автомобили могут вырасти в 2020 году на 5%, считают эксперты. В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) это связывают с инфляцией и увеличением ставки утилизационного сбора. Кроме того, специалисты предупреждают о возможном падении продаж легковых автомобилей и LCV на 8%.

По словам аналитика автомобильного рынка Алексея Калачева, прогнозы о повышении стоимости авто не беспочвенные.





Алексей Калачев аналитик автомобильного рынка При сохранении продолжения дел, которые мы видим сейчас, прогноз выглядит вполне обоснованным. Но многое будет зависеть от параметров, поэтому пока загадывать рано.

"Падение или рост продаж будет зависеть от того, насколько будет реальное финансирование нацпроектов и деньги пойдут в экономику, потому что если пойдут средства в экономику, то пойдут и доходы у населения, а пойдут доходы – пойдет и спрос", – отметил эксперт.

Фотофиксация техосмотра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С июня 2020 года процесс технического осмотра (ТО) автомобиля в обязательном порядке будут фотографировать. Делать снимки обязан оператор, а затем передавать их в автоматизированную информационную систему технического осмотра.

Причем Минтранс предлагает, чтобы у каждого снимка была своя специфика. Первый кадр должен быть сделан со стороны багажника, чтобы можно было определить марку, модель, цвет и номер машины. Второй – непосредственно во время ТО (фото идентификационного номера машины), а третий – со стороны капота по завершении работ. Снимки должны быть с датой, временем и координатами конкретного места фотографирования. Корректировка снимков должна быть программно ограничена. Допустимый размер фото – 512 килобайт, разрешение – не менее 300 dpi.

А само оформление диагностической карты станет электронным. Документ будет подписывать эксперт, проводивший диагностику автомобиля. Кроме того, операторов заставят раз в два года проходить процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации.

Без техосмотра – штраф

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С текущего года ужесточается ответственность за нарушения при техническом осмотре. Так, штраф для водителей, которые ездят без нормально оформленной диагностической карты, составит две тысячи рублей. Применять санкцию можно будет только один раз в сутки.

Кроме того, ужесточат санкции и для тех, кто проводит техосмотр. В частности, за выдачу диагностической карты на автомобиль с неисправностями и за "фиктивное" внесение данных об успешном прохождении ТО в систему эксперту придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей. Саму компанию при этом смогут оштрафовать на сумму до 300 тысяч. При повторном нарушении будет применяться уже дисквалификация специалиста или штраф до 500 тысяч рублей для фирмы, занимающейся техосмотром.

Эвакуация подорожает

С 1 января 2020 года в Москве подорожают эвакуация и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения (ПДД). Так, для перемещения на штрафстоянку транспортных средств категорий А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил стоимость составит 3,4 тысячи рублей (ранее – 3,2 тысячи рублей). От 80 до 250 лошадиных сил – 5,4 тысячи рублей (ранее – 5,2 тысячи рублей), от 250 лошадиных сил – 7,6 тысячи рублей (ранее – 7,4 тысячи рублей). Для грузовых и негабаритных автомобилей цена вырастет до 50,6 тысячи рублей (ранее – 49,2 тысячи рублей).

День хранения транспортного средства категории А (мотоциклы) обойдется в 540 рублей (ранее – 520 рублей), категорий В и D (автомобили и автобусы) с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны – 1 050 рублей (ранее – тысяча рублей). Цена для категории D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 тонны, категорий C и E (грузовые автомобили и автомобили с прицепами), а также негабаритных автомобилей – 2,3 тысячи рублей (ранее – 2,2 тысячи рублей).

Как и раньше, перемещение и хранение автомобиля на спецстоянке можно оплатить по указанным тарифам в течение 60 дней с момента получения машины. Для водителей, которые оплатят эвакуацию и хранение до того, как придут забирать машину, сделают скидку 25%.

ПТС в цифре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 ноября 2020 года паспорта транспортных средств (ПТС) будут оформляться только в электронном виде. Электронные ПТС начали выдавать с 2019 года, но полный переход на цифру отложили на год.

Электронный паспорт – это запись в базе данных, которая имеет свой уникальный 15-значный номер. Также существует понятие выписки из паспорта – распечатанное электронное ПТС, внешне напоминающее привычный бумажный паспорт, однако оно не является официальным документом. Получить бумагу можно для того, чтобы иметь перед глазами первичные сведения о машине, а также номер ПТС, который можно проверить на портале системы электронных паспортов.

При покупке нового автомобиля дилер выдает автовладельцу договор купли-продажи, в котором будет прописан номер ПТС. Также дилер выдаст распечатанную выписку из реестра электронных ПТС, но она не имеет юридической силы и не требуется для совершения регистрационных действий.

Индексация "Платона"

С 1 февраля 2020 года в России планируется проиндексировать тарифы системы "Платон". Изменения коснутся только водителей фур с грузом на борту и без него (разрешенная максимальная масса – свыше 12 тонн). Теперь за каждый километр пути водителю таких транспортных средств придется платить 2,2 рубля.

Парковка для инвалидов

Фото: Москва 24/Алексадр Авилов

С лета 2020 года водителям-инвалидам больше не потребуется получение местного разрешения на бесплатную парковку, и штрафы в данных случаях больше выписывать не будут. Места для таких водителей должны выделяться на всех парковках общего пользования, а информация об автомобилях, на которых установлен опознавательный знак "Инвалид", будет вноситься в федеральный реестр инвалидов по заявлению (поданному лично или электронным способом). В результате инвалиды могут бесплатно парковаться на специальных местах в любом городе независимо от места жительства.