Суверенный интернет в РФ и штрафы на дорогах: что изменится в жизни россиян с 1 ноября

С ноября 2019 года в силу вступает закон о суверенном интернете в России. Также вводятся новые правила по защите электронной подписи от мошенников и ограничения на выдачу микрокредитов. Рассказываем, какие изменения ждут россиян с начала ноября.

Переход на суверенный интернет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 ноября вступает в силу закон о так называемом суверенном интернете. Это позволит создать на территории России дублирующую резервную интернет-инфраструктуру. Она будет обеспечивать бесперебойную работу Рунета в случае возможных угроз, атаки извне или других нештатных ситуаций.

В законе прописываются правила маршрутизации трафика на территории РФ и порядок контроля за их соблюдением. Контролировать новую систему будет Роскомнадзор. Впрочем, для обычных пользователей интернета такой переход не создаст каких-либо дополнительных ограничений. Скорее всего, они даже не заметят изменений.

Уведомления об электронной подписи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начиная с ноября владельцам недвижимости в России будут приходить уведомления, если кто-то подаст заверенные их электронной подписью документы для проведения операций по передаче собственности.

Сейчас для того, чтобы провести сделку дистанционно, владелец недвижимости должен подать письменное заявление в ЕГРН. Согласно новым правилам, собственник получит уведомление по электронной почте, если кто-то подаст электронные документы в орган регистрации для совершения операций с недвижимостью.

Нововведение позволит избежать незаконного присвоения имущества, даже если документы подаст доверенное лицо. Подделать саму электронную подпись нельзя. Главное, чтобы сам сертификат электронной подписи, выданный удостоверяющим центром, не попал в руки мошенников.

57 остановок рядом с МЦД переименуют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве переименуют 57 остановок наземного транспорта, расположенных рядом с будущими станциями МЦД. Будут заменены названия остановочных пунктов автобусов, трамваев, электробусов и троллейбусов, с которых есть пересадки на будущие станции МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский".

В названия остановок включат аббревиатуру МЦД. Так, например, автобусная остановка "Станция Бескудниково" получит название "Станция МЦД Бескудниково". А у остановки электробусов "Платформа Ржевская" будет обозначение "Станция МЦД Рижская".

Запуск первых двух диаметров – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – запланирован на конец 2019 года. С 27 станций можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

Микрокредиты запретят выдавать под залог жилья

Фото: ТАСС/Александр Сорокин

С 1 ноября микрокредитные финансовые организации не смогут выдавать займы под залог жилплощади. Также в качестве залога нельзя будет рассматривать доли в общем имуществе или долевом строительстве.

Нововведение позволит сократить случаи мошенничества, а также жилищного рейдерства, когда люди лишаются единственного жилья из-за небольших задолженностей. Однако закон предусматривает некоторые исключения. Продолжить выдавать кредиты под залог жилья смогут микрокредитные организации, учредителями, акционерами или участниками которых является Российская Федерация.

Турагентства не примут паломников

Фото: РИА Новости/Ольга Головко

С 1 ноября турагентства больше не смогут организовывать паломнические туры. Такие функции теперь будут выполнять исключительно религиозные организации. Это связано с внесением поправок в закон о туристской деятельности и закон о свободе совести и религиозных объединениях. В частности, законодательно были закреплены понятия "паломник" и "паломничество". Поездка не будет считаться паломнической, если она подразумевает отдых, развлечения или получение прибыли.

При этом паломники смогут организовывать путешествия как через религиозные организации, так и самостоятельно. Также установят порядок посещения обычными туристами мест паломничества. Путешественники должны будут соблюдать требования к внешнему виду и установленный религиозный порядок.

Штрафы за отсутствие тахографов в машине

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Теперь все владельцы автобусов и грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны, в том числе ИП, обязаны установить в своих транспортных средствах тахографы – устройства для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей. Ранее уже вступили аналогичные требования для юрлиц.

В рейс смогут выходить только те, кто установил тахограф и готов в любой момент предоставить госорганам информацию о соблюдении режимов труда и отдыха. За нарушение грозит штраф в размере от 1,5 до двух тысяч рублей для водителей, от семи до 10 тысяч рублей – для должностных лиц, от 15 до 25 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей и от 20 до 50 тысяч рублей – для юридических лиц.

Переработки и переутомление за рулем водителей не раз становились причинами ДТП.

Приложения для участников ДТП и электронные ПТС

Фото: Москва 24/Роман Балаев

С 1 ноября в Москве, Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях можно будет обойтись без заполнения бланков при оформлении легких ДТП. Не вызывать сотрудника ГИБДД можно будет в случае, когда в ДТП было только два участника, обошлось без пострадавших, а автомобили получили незначительные повреждения. При этом обязательным условием является наличие у всех участников оформленного ОСАГО.

Передать данные страховщикам теперь можно будет онлайн через приложение "Госуслуг" или телематическое устройство, или "ЭРА-ГЛОНАСС", если автомобиль им оборудован. Устройство должно соответствовать ГОСТу 2017 года, иметь встроенный модем, антенну, акселерометр и кнопку передачи информации. При ее нажатии в течение 10 минут после ДТП все данные должны уйти в страховую автоматически. При оформлении через "Госуслуги" на это дается час.

Помимо этого, с ноября перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства (ПТС). Теперь документ будет находиться в электронном виде. При этом менять выданные ранее бумажные документы не придется, нововведение коснется в первую очередь новых автомобилей.

Новые правила получения гражданства РФ

Фото: РИА Новости

Еще одно изменение коснется правил получения российского гражданства, а также вида на жительство и разрешения на временное проживание. Упрощенной схемой смогут воспользоваться граждане Украины, а также лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые были признаны беженцами или получили временное убежище на территории РФ.

Также был расширен список тех, кто сразу может претендовать на получение вида на жительство без разрешения на временное проживание. В том числе сюда войдут те, кто был рожден на территории РСФСР и ранее имел гражданство СССР, а также квалифицированные специалисты, проработавшие в стране не менее полугода.