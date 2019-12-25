В Москве с 1 января подорожает эвакуация автомобилей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эвакуация и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения (ПДД), в Москве подорожает с 1 января 2020 года.

Так, для перемещения автомобилей категории А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил стоимость составит 3,4 тысячи рублей (ранее – 3,2 тысячи). От 80 до 250 лошадиных сил – 5,4 тысячи рублей (5,2), от 250 лошадиных сил – 7,6 тысячи рублей (7,4). Для грузовых и негабаритных автомобилей цена вырастет до 50,6 тысячи рублей (49,2).

"Тариф изменен с учетом инфляции и пересчета экономически обоснованной цены, однако он останется в среднем на 40 процентов ниже для самых распространенных машин", – сказали в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

День хранения транспортного средства категории А обойдется в 540 рублей (ранее – 520 рублей), категории В и D с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны – 1,05 тысячи рублей (1). Цена для категории D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 тонны, категории C и E, а также негабаритных автомобилей – 2,3 тысячи рублей (2,2).

Перемещение и хранение автомобиля на спецстоянке можно оплатить по указанным тарифам в течение 60 дней с момента получения машины. Если водитель оплатит эвакуацию и хранения до того, как придет забирать машину, ему сделают скидку 25 процентов.

Ранее в столице десятки эвакуаторов выстроились в форме новогодней елки в рамках флешмоба. Московский паркинг предложил сделать подобное МЧС, Центру организации дорожного движения (ЦОДД) и Оператору общественного транспорта Лондона.