Более 2 тыс машин с иностранными номерами эвакуировали в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более двух тысяч машин с иностранными номерами эвакуировали с улиц столицы в 2019 году.

Как сообщили в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), водители оставляли автомобили под запрещающими знаками, создавая аварийные ситуации и затруднения движение.

В основном фиксировали нарушителей с белорусскими, украинскими и киргизскими номерами. Реже встречались авто с казахскими, молдавскими и узбекскими номерными знаками.

Помимо этого, в нескольких случаях в неположенных для стоянки местах выявили автомобили с номерами Великобритании, КНР, Франции, Португалии и Монако.

МАДИ призвала москвичей и гостей столицы соблюдать ПДД и парковаться только в разрешенных местах, передает Агентство "Москва".

В сентябре эвакуатор убрал автомобиль в столичном районе Люблино, который заблокировал продавца в киоске.