В Люблине внедорожник заблокировал продавщицу в киоске

Продавец киоска в Люблине оказалась в заложниках. Внедорожник Volkswagen Touareg заблокировал ей дверь. О происшествии сообщает телеканал Москва 24.

Известно, что это киоск по продаже проездных билетов на Краснодарской улице.

Журналисты записали на видео, как женщина пыталась выйти из помещения, но дверь открыть полностью не получалось. "Если бы ее (дверь) кто-то подтолкнул снаружи, то было б легче", – сказала она в шутку.

К настоящему времени автомобиль уже убрал эвакуатор. Жизни продавца ничего не угрожает.

На прошлой неделе в районе Люблино в автомобиле заблокировало ребенка. Спасателям пришлось вскрывать машину. Этот случай также произошел на Краснодарской улице.

