Ребенка заблокировало в машине на юго-востоке Москвы

В районе Люблино спасатели вскрыли автомобиль, в котором оказался заблокирован ребенок. О происшествии сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС по столице.
Это случилось на улице Краснодарской в районе дома № 52. На место прибыло пожарно-спасательное подразделение. Автомобиль вскрыли при помощи подручных средств.
С ребенком все в порядке, добавили в МЧС. Его передали родителям.
В конце августа ребенка заблокировало в автомобиле на Большом Власьевском переулке. Женщина закрыла дверь машины, и все двери после этого оказались заблокированными. Матери пришлось вызвать коммерческую службу.
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