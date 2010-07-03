Ребенка спасли из заблокированной машины в центре Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ребенка спасли из заблокированного автомобиля на Большом Власьевском переулке. Женщина закрыла дверь машины, и все двери после этого оказались заблокированными, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Матери пришлось вызвать коммерческую службу, оказывающую услуги по вскрытию заблокированных дверей машин", – сообщили агентству.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве добавили, что машину открыли. Ребенок не пострадал.

Ранее в районе Зябликово рожающая москвичка оказалась заблокирована в квартире. Сотрудники МЧС прибыли на место и вскрыли дверь.

