Рожающая москвичка оказалась заблокирована квартире

В столичном районе Зябликово рожающая москвичка оказалась заблокирована в квартире. Прибывшим на место сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по городу.
"Пожарно-спасательное подразделение выезжало на вызов в Зябликово для вскрытия заблокированной двери в квартире. После завершения работ подразделения вернулись в часть", – сказал собеседник агентства.
Как отмечается, инцидент произошел по адресу: Ореховый бульвар, дом 39, корпус 1.
В квартире, где находилась беременная женщина, захлопнулась дверь. У москвички начались роды, но открыть дверь без помощи спасателей не получилось.
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