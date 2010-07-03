Рожающая москвичка оказалась заблокирована квартире

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В столичном районе Зябликово рожающая москвичка оказалась заблокирована в квартире. Прибывшим на место сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по городу.

"Пожарно-спасательное подразделение выезжало на вызов в Зябликово для вскрытия заблокированной двери в квартире. После завершения работ подразделения вернулись в часть", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, инцидент произошел по адресу: Ореховый бульвар, дом 39, корпус 1.

В квартире, где находилась беременная женщина, захлопнулась дверь. У москвички начались роды, но открыть дверь без помощи спасателей не получилось.