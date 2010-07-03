Борьба за место. Около "Гоголь-центра" временно запретили парковку

В Москве со стоянки возле "Гоголь-центра" эвакуируют машины

Около "Гоголь-центра" временно запретили парковку. В связи с этим эвакуаторы стали чаще увозить машины и выписывать штрафы водителям.

Как сообщает телеканал Москва 24, одним из первых из-за закрытия парковки пострадал актер Максим Виторган. Он отметил, что дорожные знаки установили совсем недавно.

"Знак стоял один. Дальше по улице находится тупик, так для того, чтобы увидеть знак, надо было доехать до конца тупика, развернуться, и тогда появляется шанс узнать, что стоянка запрещена. Однако на сегодняшний день ситуацию изменили – поставили кучу знаков", – рассказал Виторган.

На сайте "Гоголь-центра" появилось объявление с просьбой парковаться в соседних переулках. Как отметили в столичном центре организации дорожного движения, парковку закрыли на время реконструкции железнодорожных путей.

"Мы повторно проинспектировали место проведения работ. Нарушений выявлено не было: все знаки установлены, разметка парковочных мест в зоне запрета закрашена черным. Это временные неудобства. Рекомендуем обращать внимание на временные знаки", – объяснил заместитель руководителя дирекции ГКУ ЦОДД Сергей Назаров.