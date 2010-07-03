Движение транспорта ограничили на нескольких улицах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На нескольких улицах в четырех округах ввели ограничения движения из-за проведения работ на инженерных сетях и дорожного строительства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На набережной Тараса Шевченко до 20 октября закрыли одну полосу движения и парковочные карманы в районе домов 15 и 14а, строения 52. В Олсуфьевском переулке нельзя проехать по одной полосе и припарковаться возле дома 10, строения 7, и дома 8, строения 2.

На Дегунинской улице возле дома 1, корпуса 4, для водителей оставят одну полосу движения с организацией приоритетного права проезда. Ограничения снимут после 23 октября.

В Савеловском проезде на участке от дома 2б до дома 13/1 можно проехать по одной полосе. Также там временно убрали парковки. Ограничения действуют до 25 ноября и с 2 по 25 апреля.

С 8 октября по 25 декабря одна полоса будет действовать на участке от дома 4, строения 1, до дома 14 на Шелепихинской набережной. Такие же ограничения введут в Шмитовском проезде – на участке от дома 4, строения 1, до дома 11 в Мукомольном проезде.

До 25 апреля будет действовать одна полоса движения в каждом направлении в проезде Серебрякова — от Сельскохозяйственной улицы до 1-го Ботанического проезда.

Ранее сообщалось, что ограничения введут по одной полосе на улице 1-я Рейсовая и улице Большая Внуковская на западе столицы. Там до 20 декабря будет вестись строительство инженерных сетей.